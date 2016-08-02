С Днём Воздушно-десантных войск России!

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 05:00

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Ежегодно 2 августа в нашей стране отмечается славная дата — День Воздушно-десантных войск (День ВДВ), установленная Указом Президента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» как памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства. Воздушно-десантные войска — «крылатая пехота», «голубые береты» — какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!». И сегодня более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих службу в Воздушно-десантных войсках в настоящее время, отметят свой праздник — День ВДВ. Фото взяты с портала https://yandex.ru/images/ , музыкальное сопровождение: гр. Голубые береты - Синева