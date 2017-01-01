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Главная  /  Репортажи  /  Ремонт шпиля и фасада центральной части здания Министерства иностранных дел в Москве практически завершен

Ремонт шпиля и фасада центральной части здания Министерства иностранных дел в Москве практически завершен

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01.08 23:33
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Ремонт шпиля и фасада центральной части здания Министерства иностранных дел в Москве практически завершен. Цвет шпиля и отреставрированной части фасада с гербом Советского Союза теперь соответствует колористическому решению здания 50-х годов. Сейчас заканчиваются работы по устройству кровли и монтажу инженерных сетей. Завершены работы по реставрации фасадов и декоративных архитектурных форм с 21 этажа и выше. В следующем году планируется начать работы по проектированию и реконструкции 16-этажной правой пристройки здания на Смоленской площади.

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