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Парк «Сокольники» готовится масштабно отпраздновать 87-ю годовщину создания ВДВ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:20
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2 августа в парке «Сокольники» пройдут мероприятия по празднованию 87-й годовщины создания Воздушно-десантных войск. В рамках программы праздника запланированы: марш-парад военнослужащих и ветеранов ВДВ по парку «Сокольники» от Главного вход. Служба.в память о погибших; выставка военной техники. участвующей в операциях ВДВ; тематические инсталляции и фотозоны; соревнования по футболу, волейболу, рукопашному бою, силовым и легкоатлетическим видам спорта среди военнослужащих мужчин и женщин, а также мастер-классы от известных спортсменов, мастер-классы от военнослужащих по складыванию парашютов и сборке автоматического оружия, зона интеллектуальных игр; большая концертная программа с участием известных артистов эстрады и показательные выступления на Фестивальной площади.

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