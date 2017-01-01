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Хамство на дорогах Воронежа снял на видео автомобилист

Автор:
Евгений
Дата публикации:
10:45
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Хамство на дорогах Воронежа снял на видео автомобилист. Вот, что рассказывает мобильный репортёр, приславший эти кадры со своего видеорегистратора. "Водитель маршрутки нарушил правила перестроения из крайнего правого в крайний левый ряд, создав аварийную ситуацию для меня.

Также он проехал на красный сигнал светофора и создал помеху движению другому маршрутному такси. Все это есть на видео с маршрутным ПАЗом №8, Г/Н 0347АВ 136rus в главной роли.

К сожалению, неохотно местные СМИ отнеслись к данному инциденту. Очень хочется, что бы данное видео как можно больше увидело людей. А данного водителя маршрутки наказали, иначе такой беспредел не закончится никогда".
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