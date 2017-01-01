Прорыв трубы произошел проезжей части на Профсоюзной улице

Автор: denis947 Дата публикации: 07:06

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На юго-западе Москвы на Профсоюзной улице произошла коммунальная авария. В районе дома 15 при движении в сторону центра под проезжей частью прорвало трубу водопровода. Вода хлынула на поверхность и начала размывать дорожное полотно в месте прорыва. Движение по Профсоюзной улице в стонону центра сильно затруднено, для проезда осталась одна полоса. На месте работают аварийные бригады Мосводоканала.