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Прорыв трубы произошел проезжей части на Профсоюзной улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
07:06
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На юго-западе Москвы на Профсоюзной улице произошла коммунальная авария. В районе дома 15 при движении в сторону центра под проезжей частью прорвало трубу водопровода. Вода хлынула на поверхность и начала размывать дорожное полотно в месте прорыва. Движение по Профсоюзной улице в стонону центра сильно затруднено, для проезда осталась одна полоса. На месте работают аварийные бригады Мосводоканала.

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