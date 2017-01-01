Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 2 августа 2017 года
- Автор:
- MR_Denis
- Дата публикации:
- 08:46
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2 августа на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
В программу, показанную в эфире 2 августа, вошёл репортаж автора hamongo о тундровом пожаре в поселке Тазовский в ЯНАО, репортаж автора Kamaz-stroy47 о ДТП в Ленинградской области.
Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.
Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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