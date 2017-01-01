В Севастополе забросили ремонт дороги и перекрыли её знаком "Въезд запрещён" (ВИДЕО)

Автор: Алеся Фурс Дата публикации: 10:05

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36 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190841

Оригинальное решение севастопольских дорожников возмутило жителей проспекта Генерала Острякова. По словам мобильного репортёра, подъезд к нескольким жилым многоэтажкам ремонтировали два года. "Но на третьем, видимо, устали и перекрыли дорогу знаками "Въезд запрещён"," - пишет автор видео."Эта дорога - центральный въезд в Севастополь. Кроме того - подъезд к домам от №98 до №144 на проспекте Генерала Острякова, а так же к школе номер 22, к одному детскому саду и к большому рынку!" - рассказывает местный житель. Однако выезды из дворов жилых домов, а также сам участок проезжей части просто перекрыли знаками "кирпич" со всех сторон."Я в этом вижу нечеловеческое отношение к себе и к людям, которые живут в 46 многоэтажных домах по этому подъезду! Прошу м.репортер помочь нам с этим, ведь это же город федерального значения Севастополь, город курорт, база ЧФ, и город дважды герой. Как так получается, здесь люди живут, притом лето, как скорой помощи добираться, как просто домой подъехать. Я очень прошу от всех людей этих домов показать это в эфире. Заранее Вам спасибо. Ваш постоянный телезритель," - пишет автор видео.