Жители Нижнего Новгорода "встали к стенке" и записали видеообращение к В.В. Путину из-за сноса "Стрелки"

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 12:23

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190845

Нижегородские градозащитники сегодня ранним утром собрались на флешмоб на территории бывшего Горьковского порта. Они хотят обратиться к Президенту России Владимиру Путину. Губернатор Валерий Шанцев их доверие потерял окончательно.Дело в том, что вчера днем на знаменитом месте слияния двух рек Оки и Волги, называемом "Стрелкой", где располагался порт, начался снос пакгаузов с конструкциями, которые, по мнению градозащитников, имеют большую историческую ценность. Порт с тридцатых годов прошлого века был закрытой для горожан территорией. Активистам удалось пока отстоять стоящие рядом здания, в которых обнаружили часть металлических конструкций, которые украшали главный павильон Всероссийской промышленной и художественной выставки в 1896 году.Рядом находились два складских здания, где несущие конструкции – из железобетона. После настойчивых обращений активистов губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев дал поручение своим подчиненным исследовать эти конструкции на предмет сохранности. Потом вопрос сохранения зданий и превращения их в современное пространство должен был обсуждаться на градсовете.Стоит заметить, что Стрелка и находящиеся на ней строения расположены рядом со строящимся к чемпионату мира по футболу стадионом. И территорию власти уже давно хотят «зачистить».Вчера днем пакгаузы начали сносить. Участники общественной группы «Открытая Стрелка» попытались остановить снос, потребовали предъявить разрешающие документы у подрядчика. Не получив их, активисты вызвали наряд полиции, написали заявление. Был составлен протокол. Снос пока прекратился. Причем рабочие подрядной организации прямо говорили, что снос зданий – подготовка к строительству то ли парковки к ЧМ-2018, то ли к созданию парка.Сегодня в шесть часов утра нижегородцы собрались на Стрелке, чтобы выложить своими телами фамилию Президента и, таким образом, привлечь внимание к беспределу, который творится в Нижнем Новгороде.- Месяц назад мы подали заявление в экспертную комиссию, чтобы сохранить железобетонные пакгаузы. Однако, нам заявление вернули по формальным причинам. Мы намерены снова подать заявление, так как нельзя уничтожать пакгаузы: здесь начиналась Нижегородская ярмарка, здесь располагался порт. Это наша историческая ценность, - сообщили активисты.Сразу после флешмоба часть активистов отправилась в прокуратуру, чтобы подать заявление о незаконном сносе зданий.