Лесной пожар бушует между Новороссийском и Кабардинкой в Краснодарском крае (ВИДЕО)

Норильск заволокло дымом

Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Жители Нижнего Новгорода "встали к стенке" и записали видеообращение к В.В. Путину из-за сноса "Стрелки"

Жители Нижнего Новгорода "встали к стенке" и записали видеообращение к В.В. Путину из-за сноса "Стрелки"

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
12:23
  • 28
  • 0


Нижегородские градозащитники сегодня ранним утром собрались на флешмоб на территории бывшего Горьковского порта. Они хотят обратиться к Президенту России Владимиру Путину. Губернатор Валерий Шанцев их доверие потерял окончательно.

Дело в том, что вчера днем на знаменитом месте слияния двух рек Оки и Волги, называемом "Стрелкой", где располагался порт, начался снос пакгаузов с конструкциями, которые, по мнению градозащитников, имеют большую историческую ценность. Порт с тридцатых годов прошлого века был закрытой для горожан территорией. Активистам удалось пока отстоять стоящие рядом здания, в которых обнаружили часть металлических конструкций, которые украшали главный павильон Всероссийской промышленной и художественной выставки в 1896 году.

Рядом находились два складских здания, где несущие конструкции – из железобетона. После настойчивых обращений активистов губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев дал поручение своим подчиненным исследовать эти конструкции на предмет сохранности. Потом вопрос сохранения зданий и превращения их в современное пространство должен был обсуждаться на градсовете.

Стоит заметить, что Стрелка и находящиеся на ней строения расположены рядом со строящимся к чемпионату мира по футболу стадионом. И территорию власти уже давно хотят «зачистить».

Вчера днем пакгаузы начали сносить. Участники общественной группы «Открытая Стрелка» попытались остановить снос, потребовали предъявить разрешающие документы у подрядчика. Не получив их, активисты вызвали наряд полиции, написали заявление. Был составлен протокол. Снос пока прекратился. Причем рабочие подрядной организации прямо говорили, что снос зданий – подготовка к строительству то ли парковки к ЧМ-2018, то ли к созданию парка.

Сегодня в шесть часов утра нижегородцы собрались на Стрелке, чтобы выложить своими телами фамилию Президента и, таким образом, привлечь внимание к беспределу, который творится в Нижнем Новгороде.

- Месяц назад мы подали заявление в экспертную комиссию, чтобы сохранить железобетонные пакгаузы. Однако, нам заявление вернули по формальным причинам. Мы намерены снова подать заявление, так как нельзя уничтожать пакгаузы: здесь начиналась Нижегородская ярмарка, здесь располагался порт. Это наша историческая ценность, - сообщили активисты.

Сразу после флешмоба часть активистов отправилась в прокуратуру, чтобы подать заявление о незаконном сносе зданий.
  • 28
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

21 1
13:00 | pupik21012008
Российские туристы сидят на чемоданах из-за задержки рейса из Таиланда (ВИДЕО)
46 0
17.07 15:55 | mr.lexx
Манифестация в годовщину попытки госпереворота прошла в Турции (ВИДЕО)
29 0
31.07 10:35 | Faraon-32
Детская площадка под Брянском утонула в мусоре
208 1
28.07 16:27 | Viktor Voroshilov
Погрузчик взял на таран легковой автомобиль в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)
65 0
19.06 05:30 | Ilya
В Новой Трехгорке города Одинцово Московской области собирают подписи против установки опоры сотовой связи