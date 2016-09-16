Туристы недовольны взиманием платы за проезд к озеру Тургояк в Челябинской области

Автор: Анна Сидорова Дата публикации: 13:09

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5 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190847

Туристы недовольны взиманием платы за проезд к озеру Тургояк в Челябинской области. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. Вот, что рассказывает автор видео:"Надеюсь, данное письмо дойдет до Президента РФ. Мы компанией отдыхали на озере Тургояк (Челябинская область) в прошедшие выходные. Доехали до Форельки (база отдыха) , там где в конце Пугачевской поляны организована платная автостоянка. Доехав до нее, мы поняли, что дальше нас на машине не пустят, не смотря на то, что на автомобиле папа должен был нас отвезти максимально на столько, насколько позволяет отсутствие дороги, насколько проедет и вернуться в город.С нас взяли 200 рублей только за проезд дальше автостоянки. Папа отвез нас и вернулся домой, мы прошли максимально вглубь и заняли место километра через 4 вдоль береговой линии. Мы поставили палатку в 2 метрах от воды на дикой необустроенной местности с красивым диким пляжем. В воскресенье , когда мы покидали территории отдыха, за нами также приехал папа. Проезжая мимо стоянки на Пугачевке (Мысы) к нам выбежал мужчина и женщина и сказали: "Платите за палатку, за то, что отдыхали на Тургояке". На наши доводы о том, что мыотдыхали на диком пляже и в 2-ух метровой зоне от озера нам ответили, что это их не волнует. Мы попросили набрать по телефону руководство автостоянки, на что нам также ответили, что их директор депутат Думы и набирать он никого не будет, он сейчас на море отдыхает".