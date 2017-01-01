В парке "Сокольники" отмечают День ВДВ (ВИДЕО)

Автор: Uwis Дата публикации: 13:31

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В парке "Сокольники" отмечают День ВДВ. Видео 2

В парке "Сокольники" отмечают День ВДВ. Видео 3

В парке "Сокольники" отмечают День ВДВ. Видео 4

В парке "Сокольники" отмечают День ВДВ. Видео 5

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36 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190850

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Как проходит празднование Дня ВДВ в парке "Сокольники", снял на видео мобильный репортёр.