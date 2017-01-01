Массовый мор рыб обнаружен на реке Яуза в районе набережной Академика Туполева
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 13:52
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В реке Яуза в районе наб. Академика Туполева у дома 1/7, стр. 2 была обнаружена мёртвая рыба. Рыба крупная, тушек много, и, её продолжает приносить по течению. Вечером на данный адрес выезжали сотрудники МЧС для проверки информации. В свою очередь Мосводосток подтвердил вчера вечером факт обнаружения мёртвой рыбы. Сейчас на месте обнаружения мёртвой рыбы находятся сотрудники полиции, сотрудник ЭКЦ и служба экологического надзора.
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