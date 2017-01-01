Лесной пожар бушует между Новороссийском и Кабардинкой в Краснодарском крае (ВИДЕО)

Норильск заволокло дымом

Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Массовый мор рыб обнаружен на реке Яуза в районе набережной Академика Туполева

Массовый мор рыб обнаружен на реке Яуза в районе набережной Академика Туполева

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
13:52
  • 96
  • 1

В реке Яуза в районе наб. Академика Туполева у дома 1/7, стр. 2 была обнаружена мёртвая рыба. Рыба крупная, тушек много, и, её продолжает приносить по течению. Вечером на данный адрес выезжали сотрудники МЧС для проверки информации. В свою очередь Мосводосток подтвердил вчера вечером факт обнаружения мёртвой рыбы. Сейчас на месте обнаружения мёртвой рыбы находятся сотрудники полиции, сотрудник ЭКЦ и служба экологического надзора.

  • 96
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    13:56
    В связи с изменённым заголовком немного поменялся смысл... рыба умерла не в этом месте, её уже мёртвой приносит по течению сюда... умерла она в другом месте, а здесь была обнаружена...
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

21 0
15:07 | Гринфельд Павел
Празднование Дня ВДВ в парке им. Горького
40 0
01.08 23:33 | Uwis
Ремонт шпиля и фасада центральной части здания Министерства иностранных дел в Москве практически завершен
43 0
01.08 07:39 | aleksjukov123
Экология Норильска
124 3
30.07 20:07 | tim777
Горы мусора и бытовых отходов растут на обочинах подмосковных трасс
49 0
27.07 14:25 | mreportertv
Медведь-воришка попался рыбакам на Сахалине