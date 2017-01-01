Ремонт дороги под проливным дождем сняли на видео в Каменске-Уральском

Автор: Саныч Дата публикации: 14:26

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190857

В городе Каменск-Уральский идёт сильнейший дождь. Но дорожники, кажется, совсем не обращают внимания на непогоду и продолжают класть асфальт. Об этом сообщает мобильный репортёр из Кемеровской области. По словам местного жителя, кадры сняты напротив дома №103 на Каменской улице.