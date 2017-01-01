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Ремонт дороги под проливным дождем сняли на видео в Каменске-Уральском

Автор:
Саныч
Дата публикации:
14:26
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В городе Каменск-Уральский идёт сильнейший дождь. Но дорожники, кажется, совсем не обращают внимания на непогоду и продолжают класть асфальт. Об этом сообщает мобильный репортёр из Кемеровской области. По словам местного жителя, кадры сняты напротив дома №103 на Каменской улице.

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