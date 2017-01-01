Утиную битву сняли на видео в Рогачевском

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23 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190862

Яростную битву у водоёма запечатлели мобильный репортёры в Рогачевском.У берегов одного из прудов сошлись в серьёзной схватке ... два утиных семейства. Одна взрослая особь с птенцами подплыли к берегу. Они плескались в воде, среди удочек. Вслед за ними к пруду подплыла ещё одна утка с утятами. В борьбе за территорию две стаи устроили буквально настоящую битву. В результате которой одно из семейств уплыло в неизвестном направлении.По словам автора видео, в кадр попали дикие утки. И удивительно, что при таком достаточно агрессивном поведении птицы совсем не боялись людей.