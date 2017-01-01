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Главная  /  Репортажи  /  Утиную битву сняли на видео в Рогачевском

Утиную битву сняли на видео в Рогачевском

Автор:
Vlad-Kostromin
Дата публикации:
15:28
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Яростную битву у водоёма запечатлели мобильный репортёры в Рогачевском.

У берегов одного из прудов сошлись в серьёзной схватке ... два утиных семейства. Одна взрослая особь с птенцами подплыли к берегу. Они плескались в воде, среди удочек. Вслед за ними к пруду подплыла ещё одна утка с утятами. В борьбе за территорию две стаи устроили буквально настоящую битву. В результате которой одно из семейств уплыло в неизвестном направлении.

По словам автора видео, в кадр попали дикие утки. И удивительно, что при таком достаточно агрессивном поведении птицы совсем не боялись людей.
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