Утиную битву сняли на видео в Рогачевском
- Автор:
- Vlad-Kostromin
- Дата публикации:
- 15:28
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У берегов одного из прудов сошлись в серьёзной схватке ... два утиных семейства. Одна взрослая особь с птенцами подплыли к берегу. Они плескались в воде, среди удочек. Вслед за ними к пруду подплыла ещё одна утка с утятами. В борьбе за территорию две стаи устроили буквально настоящую битву. В результате которой одно из семейств уплыло в неизвестном направлении.
По словам автора видео, в кадр попали дикие утки. И удивительно, что при таком достаточно агрессивном поведении птицы совсем не боялись людей.
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