6 августа центральный участок Замоскворецкой линии закроют для капитального ремонта путей

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 15:06

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В ближайшее воскресенье, 6 августа 2017 года, в течение всего дня будет закрыт участок Замоскворецкой линии от станции «Белорусская» до станции «Новокузнецкая». Ограничения вводятся в связи с работами по капитальному ремонту пути и обновлению инфраструктуры. В этот день для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции «Маяковская», «Тверская» и «Театральная». Движение поездов по Замоскворецкой линии будет осуществляться только на участках «Речной вокзал» – «Белорусская» и «Новокузнецкая» – «Алма-Атинская». Станции «Белорусская» и «Новокузнецкая» будут работать как временно конечные: «Белорусская» с пересадкой на одноименную станцию Кольцевой линии, «Новокузнецкая» – с пересадками на станции «Третьяковская» Калужско-Рижской и Калининской линий. На время закрытия центрального участка Замоскворецкой линии пассажиры смогут воспользоваться другими станциями метрополитена, расположенными в непосредственной близости от закрытых. Во время удлиненного технологического «окна» будут проведены все основные виды ремонтно-профилактических мероприятий, направленных на обновление путевой инфраструктуры, повышения безопасности и комфорта пассажиров Московского метрополитена. Работа временно закрытых станций возобновится в понедельник, 7 августа 2017 года, в 5 часов 30 минут утра. Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать маршруты своих поездок.