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Двое кандцев решили потушить пожар с помощью своего катера

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:01
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Казалось бы, эти кадры должны были быть сняты где-нибудь в России. Но нет, на этот раз недюжинную смекалку, свойственную русским, проявили двое жителей Канады.

Сообщается, что когда на берегу реки начался пожар, канадцы решили не дожидаться оперативных служб и начали тушить возгорание с помощью своего реактивного катера. Подходили к берегу, разворачивались, и включая двигатель на полную, направляли струю на пламя.

Так, в несколько заходов, им удалось сбить огонь. А заодно собрать множество зрителей. Судя по возгласам за кадром, очевидцы с восторгом комментировали происходящее.
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