Двое кандцев решили потушить пожар с помощью своего катера
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:01
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Сообщается, что когда на берегу реки начался пожар, канадцы решили не дожидаться оперативных служб и начали тушить возгорание с помощью своего реактивного катера. Подходили к берегу, разворачивались, и включая двигатель на полную, направляли струю на пламя.
Так, в несколько заходов, им удалось сбить огонь. А заодно собрать множество зрителей. Судя по возгласам за кадром, очевидцы с восторгом комментировали происходящее.
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