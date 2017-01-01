Легковушка на полном ходу протаранила другую на дороге в Елабуге
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:12
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В комментариях под видео с камеры наблюдения, опубликованном в интернете, они называют аварию жуткой. Одна легковушка на полном ходу протаранила другую на нерегулируемом перекрестке. Машины вылетели на тротуар - к счастью, прохожих там не оказалось.
Пользователи предполагают, что водитель, который мчался по улице, не обратил внимания на знак “уступи дорогу”. Сообщается, что в результате ДТП травмы получили два человека.
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