Шлейф грязи с мёртвой рыбой на реке Яуза в Басманном районе Москвы

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Со стороны Электрозавода, на реке Яуза, у набережной Академика Туполева, в районе домов номер 9, 11 плывёт по течениею шлейф грязи с мёртвой рыбой. Рыба довольно крупная, но есть и не большие рыбёшки. Некоторые тушки рыб прибило к противоположной набережной. На месте инцидента продолжают оставаться сотрудники службы Экологического надзора, а также сотрудники Мосводостока.