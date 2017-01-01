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Главная  /  Репортажи  /  Шлейф грязи с мёртвой рыбой на реке Яуза в Басманном районе Москвы

Шлейф грязи с мёртвой рыбой на реке Яуза в Басманном районе Москвы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:27
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Со стороны Электрозавода, на реке Яуза, у набережной Академика Туполева, в районе домов номер 9, 11 плывёт по течениею шлейф грязи с мёртвой рыбой. Рыба довольно крупная, но есть и не большие рыбёшки. Некоторые тушки рыб прибило к противоположной набережной. На месте инцидента продолжают оставаться сотрудники службы Экологического надзора, а также сотрудники Мосводостока.

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Комментарии (1)

  • Artem_077
    17:10
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