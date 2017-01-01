В Дагестане осла запихнули в "Жигули" (ВИДЕО)

Автор: magomed007 Дата публикации: 09:04

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31 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190867

Оказывается, старенькие "Жигули" не просто вместительные, а очень вместительные! Настолько, что на заднее сиденье отечественной легковушки можно запихнуть осла!Видеоподтверждение этой технической характеристики "Жигулёнка" сняли в Республике Дагестан. По словам автора ролика, дело было в минувший вторник. Животное практически полностью поместилось на заднем сидении. Лишь голова непривычного для глаз прохожих пассажира выглядывала из окна легковушки."А женщина, которая говорит на аварском языке, была явно впечатлена увиденным!" - пишет мобильный репортёр.