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В Дагестане осла запихнули в "Жигули" (ВИДЕО)

Автор:
magomed007
Дата публикации:
09:04
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Оказывается, старенькие "Жигули" не просто вместительные, а очень вместительные! Настолько, что на заднее сиденье отечественной легковушки можно запихнуть осла!

Видеоподтверждение этой технической характеристики "Жигулёнка" сняли в Республике Дагестан. По словам автора ролика, дело было в минувший вторник. Животное практически полностью поместилось на заднем сидении. Лишь голова непривычного для глаз прохожих пассажира выглядывала из окна легковушки.

"А женщина, которая говорит на аварском языке, была явно впечатлена увиденным!" - пишет мобильный репортёр.
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