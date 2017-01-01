Лесной пожар бушует между Новороссийском и Кабардинкой в Краснодарском крае (ВИДЕО)

Норильск заволокло дымом

Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Жаркий день в Москве, народ старается спрятаться в тень

Жаркий день в Москве, народ старается спрятаться в тень

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:22
  • 22
  • 0

Жаркий день в Москве, народ старается спрятаться в тень.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

4 0
21:47 | PAREN
В Москве изменят номер автобусного маршрута № 84А на № 384
47 1
19:49 | Max_019
Ещё один жаркий день в столице: на Большом Садовом пруду много отдыхающих
187 2
13:52 | Artem_077
Массовый мор рыб обнаружен на реке Яуза в районе набережной Академика Туполева