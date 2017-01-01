Двухдневная выставка флоксов и цветение кактуса-эпифита в МГУ "Аптекарский огород"

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 19:49

23

23 0

В оранжереи Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", на выставке представлено более 200 сортов и сеянцев флокса метельчатого, включая новинки селекции и обладателей медалей, завоёванных на международных выставках. Сегодня - судейство сортов и сеянцев по категориям "Лучший сеянец", "Лучшая срезка" и "Лучший флокс по мнению зрителей". Большое внимание уделят вопросам борьбы с болезнями и вредителями флоксов в подмосковных садах. Уже совсем скоро в Викторной оранжерее с самыми большими кувшинками в мире, расцветёт почти что Царица ночи - тропический кактус-эпифит остролепестный (#Epiphyllum oxypetalum) с крупными (до 17 см в диаметре) и очень ароматными цветками ￼ Цветёт он крайне редко и только до рассвета. Родина - юг Мексики и Южная Америка, натурализовался даже в Китае. В Индии верят, что, если загадать желание и молиться Богу во время цветения Эпифиллума остролепестного, это желание сбудется. В Японии этот кактус называют "Красавицей под Луной". ￼Точный вечер цветения предсказать пока нельзя.