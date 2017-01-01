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В Москве изменят номер автобусного маршрута № 84А на № 384

Автор:
PAREN
Дата публикации:
21:47
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С 5 августа 2017 года автобусы маршрута № 84а "Савёловский вокзал - метро "Динамо" будут следовать своей постоянной трассой под № 384.

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