В Москве изменят номер автобусного маршрута № 84А на № 384

Автор: PAREN Дата публикации: 21:47

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С 5 августа 2017 года автобусы маршрута № 84а "Савёловский вокзал - метро "Динамо" будут следовать своей постоянной трассой под № 384.