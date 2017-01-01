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Ливень в Смоленске 2-го августа

Автор:
jri19561956
Дата публикации:
20:59
  • 19
  • 0

Вот такой ливень прошёл в Смоленске 2-го августа 2017 года.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

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