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При праздновании Дня ВДВ фонтанов оказалось мало

Автор:
Helga495
Дата публикации:
02.08 22:11
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  • 0

День ВДВ. Фонтан мелковат, поменяли на реку.

  • 22
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Комментарии (0)

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