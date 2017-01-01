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2 августа в парке «Сокольники» состоялся «Спортивный праздник ВДВ»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:09
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2 августа в парке «Сокольники» состоялся «Спортивный праздник ВДВ». Главной идеей праздника стала демонстрация лучших качеств, присущих Воздушно-десантным войскам: слаженность и оперативность действий, спортивные достижения, боевой дух. В рамках программы праздника прошли: марш-парад военнослужащих и ветеранов ВДВ по парку «Сокольники» от Главного входа; Служба в память о погибших; выставка военной техники, участвующей в операциях ВДВ; тематические инсталляции и фотозоны; соревнования по футболу, волейболу, рукопашному бою, силовым и легкоатлетическим видам спорта среди военнослужащих мужчин и женщин, мастер-классы от военнослужащих по складыванию парашютов и сборке автоматического оружия, зона интеллектуальных игр; большая концертная программа и показательные выступления на Фестивальной площади.

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