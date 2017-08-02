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Сильный ураган прошёл в городе Ярцево Смоленской области (02.08.17)

Автор:
Drammmmm
Дата публикации:
11:12
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Сильный ураган обрушился на город Ярцево, что в Смоленской области. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры разгула стихии.

По словам местного жителя, накануне вечером небо над Ярцево заволокли тучи, начался мощный ливень, который сопровождался ураганным ветром. Его порывы были настолько сильными, что, как сообщает очевидец, падали деревья.

Сообщается, что непогода разгулялась сразу в нескольких районах Смоленской области. В некоторых ураган стал причиной временного отключения электричества.
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