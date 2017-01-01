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Работы по благоустройству "Моя улица 2017" на Болотной набережной в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
02.08 22:25
  • 22
  • 2

В столице на Болотной набережной полным ходом идут работы по благоустройству.

  • 22
  • 2

Комментарии (2)

  • LaimeLaim
    02.08 23:41
    http://www.mskagency.ru/materials/2691825
  • tim777
    02.08 23:44
    Три передержанных плана ни о чем. Впрочем как и всегда.
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