Часть Пречистенской набережной в Москве открыли для пешеходов
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 02.08 22:28
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- 19
Часть Пречистенской набережной в Москве благоустроили и открыли для пешеходов.
- 19
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Часть Пречистенской набережной в Москве благоустроили и открыли для пешеходов.
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