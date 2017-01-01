Экспозиция музея "Московский транспорт" - 2017

Автор: tim777 Дата публикации: 02.08 23:02

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Чуть более года назад на территории бывшего музея ретроавтомобилей на Рогожском Валу открылся музей «Московский транспорт». Основа коллекции – легковые и грузовые автомобили, городской пассажирский транспорт и специальная техника – всего более 300 экспонатов. Многие образцы транспорта дошли до наших дней в единственном экземпляре.

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39 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190882

Общественный транспорт представлен несколькими десятками легендарных автобусов и троллейбусов прошлых лет, среди них один из первых московских автобусов ЗИС-8, знаменитый ЗИЛ-158 и самый массовый автобус XX века – ЛиАЗ-677. На выставочной площадке широко представлены автомобили знаменитых заводов ЗИЛ, ГАЗ, АЗЛК, ВАЗ, ЗАЗ, УАЗ и других. В коллекции собраны разные модификации знаменитых автомобилей «Победа», «Чайка», «Москвич», «Волга».В музее можно увидеть гоночные болиды и спорткары, которые в разные времена участвовали в европейских и международных ралли, а также автомобили, созданные руками советских и российских конструкторов-самоучек.Территория музея разделена на несколько залов. Помимо помещений с основной экспозицией здесь можно посетить тематические залы, посвященные, к примеру, военной и специальной технике. Кроме того, на площадке можно посмотреть, как с течением времени менялись автомобили ГАИ и кареты скорой помощи.Музей «Московский транспорт» – это крупнейшая коллекция раритетного транспорта. Экспозиция позволяет охватить вниманием всю транспортную историю нашей страны от истоков до современности. Как сообщают сотрудники музея, экспозиции постоянно обновляются. Посетители могут увидеть автомобили различных эпох, в том числе и экспонаты из частных коллекций, которые в тоже самое время можно встретить на улицах города. Для почитателей автоэкзотики в этом месте собрана уникальная коллекция исторических легенд соединенная в металле.