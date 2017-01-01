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В Москве началась гроза

Автор:
tim777
Дата публикации:
00:28
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3 августа ночью в небе над столицей стали слышаться отдаленные раскаты грома и изредка засверкали молнии. В настоящее время над центральной частью города идет сильный дождь, который ненадолго стихает, а затем продолжается. Температурный фон при этом составляет +20 градусов. Ранее пресс-служба МЧС выпустило предупреждение о том, что в ближайшие часы в столице возможны сильный дождь с грозой и ветром, порывы которого будут достигать 19 м/с. МЧС предупреждает, что в случае ухудшения погоды, возможны ДТП и затруднение движения транспорта, повреждения линий электропередачи, повал широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящий к затору на дорогах и повреждению автотранспорта. В пресс-службе также рекомендуют гражданам по возможности переждать непогоду в капитальном строении, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автомобилистам рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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