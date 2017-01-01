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Грозовой фронт надвигается на Москву

Автор:
Евгений
Дата публикации:
00:48
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Гроза надвигается на Москву. Молнии сверкают ярко и гром гремит.

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