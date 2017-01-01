Гроза прошла на юго-западе столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 00:59

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Ближе к ночи на юго-западе началась гроза : гремел гром, видны разряды молний и дул сильный ветер. Также прошёл сильный дождь.