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Морской лев выполз на трассу в Австралии и не хотел уходить

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:43
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Жителям одного из городков на побережье Австралии пришлось решать непростую задачу - нужно было вернуть обратно в океан морского льва.

Животное лежало у местного ресторана и кажется, не собиралось в ближайшее время в воду. Чтобы заставить его двигаться к берегу, как видно на кадрах, потребовался даже небольшой гарпун. Хищник явно был недоволен, что в его планы вмешались.

Но тактика была выбрана верная - в итоге морского льва удалось выгнать на берег. Он, видимо, согласился с тем, что будет лучше вернуться в свою стихию. И уплыл.

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