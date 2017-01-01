Морской лев выполз на трассу в Австралии и не хотел уходить
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:43
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- 22
Животное лежало у местного ресторана и кажется, не собиралось в ближайшее время в воду. Чтобы заставить его двигаться к берегу, как видно на кадрах, потребовался даже небольшой гарпун. Хищник явно был недоволен, что в его планы вмешались.
Но тактика была выбрана верная - в итоге морского льва удалось выгнать на берег. Он, видимо, согласился с тем, что будет лучше вернуться в свою стихию. И уплыл.
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