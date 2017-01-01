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Степная лисица вышла к людям в Оренбургской области

Автор:
Илья Данилов
Дата публикации:
14:36
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Рыжая гостья пришла к мобильному репортёру из Оренбургской области. Встречу с животным запечатлели на видео.

Лисица, как видно на кадрах, вышла к людям и с любопытством осматривалась, исследовала территорию. Видимо, из интереса лиса даже не побоялась подойти к человеку - буквально на расстояние вытянутой руки.

Однако после длительной немой сцены между героиней ролика и его автором была "плутовка такова": "Ходила передо мной, а потом испугалась меня и убежала," - рассказывает мобильный репортёр.
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