Степная лисица вышла к людям в Оренбургской области

Автор: Илья Данилов Дата публикации: 14:36

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190905

Рыжая гостья пришла к мобильному репортёру из Оренбургской области. Встречу с животным запечатлели на видео.Лисица, как видно на кадрах, вышла к людям и с любопытством осматривалась, исследовала территорию. Видимо, из интереса лиса даже не побоялась подойти к человеку - буквально на расстояние вытянутой руки.Однако после длительной немой сцены между героиней ролика и его автором была "плутовка такова": "Ходила передо мной, а потом испугалась меня и убежала," - рассказывает мобильный репортёр.