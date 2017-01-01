Степная лисица вышла к людям в Оренбургской области
- Автор:
- Илья Данилов
- Дата публикации:
- 14:36
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Лисица, как видно на кадрах, вышла к людям и с любопытством осматривалась, исследовала территорию. Видимо, из интереса лиса даже не побоялась подойти к человеку - буквально на расстояние вытянутой руки.
Однако после длительной немой сцены между героиней ролика и его автором была "плутовка такова": "Ходила передо мной, а потом испугалась меня и убежала," - рассказывает мобильный репортёр.
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