Талисман ФК "Урал" прыгнул с парашютом в День ВДВ
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:54
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В честь дня ВДВ огромный шмель спрыгнул с парашютом с высоты 2 тысячи метров. На этих кадрах видно, как талисман уральских футболистов от страха закрывает глаза. Но это, конечно, же - шутка.
Сообщается, что на самом деле, в костюме шмеля находился мастер спорта и инструктор ДОСААФ, который совершил за свою карьеру более 7.5 тысяч прыжков. Поэтому скоро он благополучно приземлился.
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