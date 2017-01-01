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Главная  /  Репортажи  /  Талисман ФК "Урал" прыгнул с парашютом в День ВДВ

Талисман ФК "Урал" прыгнул с парашютом в День ВДВ

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:54
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Символ футбольного клуба Урал стал десантником.

В честь дня ВДВ огромный шмель спрыгнул с парашютом с высоты 2 тысячи метров. На этих кадрах видно, как талисман уральских футболистов от страха закрывает глаза. Но это, конечно, же - шутка.

Сообщается, что на самом деле, в костюме шмеля находился мастер спорта и инструктор ДОСААФ, который совершил за свою карьеру более 7.5 тысяч прыжков. Поэтому скоро он благополучно приземлился.

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