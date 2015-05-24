Девушка прошлась по набережной Николаевска-на-Амуре абсолютно голой

Автор: Александр Альбин Дата публикации: 15:08

27

27 0

ВНИМАНИЕ!!! 18+!

27

27 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190908

Как спастись от жаркой погоды знает героиня этого ролика, снятого на набережной Николаевска-на-Амуре.Мобильный репортёр стал очевидцем того, как девушка разделась догола и прошлась в таком виде до палатки с шашлыком. По словам автора видео, неподалёку находится нудистский пляж. И, по-видимому, обнажённая горожанка как раз была посетительницей того пляжа. Однако отдыхающей, как предполагает очевидец, ничего не помешало выйти в нагом виде и за пределы специальной территории. "Ей всё равно просто," - удивляется мобильный репортёр.Если девушка на улице Николаевска-на-Амуре чувствовала себя, кажется, довольно комфортно, то некоторым горожанам такое обнаженное дефиле явно пришлось не по вкусу.