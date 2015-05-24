50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

Шлейф грязи с мёртвой рыбой на реке Яуза в Басманном районе Москвы

В Каменске-Уральском ремонтируют дорогу под проливным дождем

Массовый мор рыбы обнаружен на реке Яуза в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Девушка прошлась по набережной Николаевска-на-Амуре абсолютно голой

Девушка прошлась по набережной Николаевска-на-Амуре абсолютно голой

Автор:
Александр Альбин
Дата публикации:
15:08
  • 27
  • 0

ВНИМАНИЕ!!! 18+!
Как спастись от жаркой погоды знает героиня этого ролика, снятого на набережной Николаевска-на-Амуре.

Мобильный репортёр стал очевидцем того, как девушка разделась догола и прошлась в таком виде до палатки с шашлыком. По словам автора видео, неподалёку находится нудистский пляж. И, по-видимому, обнажённая горожанка как раз была посетительницей того пляжа. Однако отдыхающей, как предполагает очевидец, ничего не помешало выйти в нагом виде и за пределы специальной территории. "Ей всё равно просто," - удивляется мобильный репортёр.

Если девушка на улице Николаевска-на-Амуре чувствовала себя, кажется, довольно комфортно, то некоторым горожанам такое обнаженное дефиле явно пришлось не по вкусу.

  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

61 0
16:02 | tim777
50 человек было эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее
77 1
31.07 19:47 | Николай Юндин
В Хабаровском крае на проезжей части трассы рыба тянулась шлейфом на протяжении полутора километров (фото)
31363 6
26.06 14:01 | MR_Denis
18+: Голая девушка пришла в отделение "Сбербанка" на Дмитровском шоссе в Москве (ФОТО)
687 0
24.05.2015 22:39 | lenya00
В центре Архангельска ходила полуголая женщина
195 0
10.08.2016 12:35 | mreportertv
Полуголая леди прокатилась на мотоцикле по центру Калуги