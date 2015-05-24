Девушка прошлась по набережной Николаевска-на-Амуре абсолютно голой
- Автор:
- Александр Альбин
- Дата публикации:
- 15:08
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Как спастись от жаркой погоды знает героиня этого ролика, снятого на набережной Николаевска-на-Амуре.
Мобильный репортёр стал очевидцем того, как девушка разделась догола и прошлась в таком виде до палатки с шашлыком. По словам автора видео, неподалёку находится нудистский пляж. И, по-видимому, обнажённая горожанка как раз была посетительницей того пляжа. Однако отдыхающей, как предполагает очевидец, ничего не помешало выйти в нагом виде и за пределы специальной территории. "Ей всё равно просто," - удивляется мобильный репортёр.
Если девушка на улице Николаевска-на-Амуре чувствовала себя, кажется, довольно комфортно, то некоторым горожанам такое обнаженное дефиле явно пришлось не по вкусу.
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