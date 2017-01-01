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Песчаный дьявол пронёсся в пригороде Улан-Удэ

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:06
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Песчаный дьявол появился в пригороде Улан-Удэ. Так пользователи назвали этот вихрь, который пронесся у дороги.

Очевидцам удалось снять его на видео с разных ракурсов. Автор одного из роликов проехал буквально в нескольких сантиметрах от пылевого столба.

Сообщается, что подобные явления характерны для пустынь. От смерчей и торнадо они отличаются тем, что возникают в ясную и жаркую погоду. Из-за нагрева поверхности земли тёплый воздух поднимается вверх и закручивает пыль, песок и мелкий мусор, образуя подобные воронки.
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