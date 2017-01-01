Песчаный дьявол пронёсся в пригороде Улан-Удэ
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:06
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Очевидцам удалось снять его на видео с разных ракурсов. Автор одного из роликов проехал буквально в нескольких сантиметрах от пылевого столба.
Сообщается, что подобные явления характерны для пустынь. От смерчей и торнадо они отличаются тем, что возникают в ясную и жаркую погоду. Из-за нагрева поверхности земли тёплый воздух поднимается вверх и закручивает пыль, песок и мелкий мусор, образуя подобные воронки.
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