На ВДНХ на стене павильона "Химия" за кирпичной кладкой нашли барельефы
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 15:53
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- 54
На стене павильона номер 6 "Химия" на ВДНХ при разборе кирпичной кладки рабочими были обнаружены исторические барельефы. Сейчас павильон 6 на реконструкции. В ходе работ по реконструкции и были обнаружены барельефы. Весь павильон огорожен заборами и охраняется. Для СМИ, кто хочет заснять барельефы вблизи, необходимо получить аккредитацию через департамент. Простым людям барельефы можно увидеть через забор.
- 54
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