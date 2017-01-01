На ВДНХ на стене павильона "Химия" за кирпичной кладкой нашли барельефы

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На стене павильона номер 6 "Химия" на ВДНХ при разборе кирпичной кладки рабочими были обнаружены исторические барельефы. Сейчас павильон 6 на реконструкции. В ходе работ по реконструкции и были обнаружены барельефы. Весь павильон огорожен заборами и охраняется. Для СМИ, кто хочет заснять барельефы вблизи, необходимо получить аккредитацию через департамент. Простым людям барельефы можно увидеть через забор.