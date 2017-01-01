Опустевшая цветочная инсталляция фестиваля "Московское лето. Цветочный джем"

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Опустевшая цветочная инсталляция фестиваля "Московское лето. Цветочный джем". Здесь много растений и цветов и стоит стойкий аромат. Несмотря на хорошую летнюю погоду, люди к цветочной площадке не подходят. Фестиваль "Московское лето. Цветочный джем" продлится до 6 августа включительно. А стартовал фестиваль 20-го июля. Площадок в столице не мало, особенно много в центральном округе.