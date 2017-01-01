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Недостроенный объект "Синий зуб" на западе Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
17:01
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Недостроенный небоскреб делового центра "Синий зуб" на западе Москвы.

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