Раритетный микроавтобус "RAF" "Милиция" обнаружен на Старомарьинском шоссе в Москве

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Раритетный "Рафик" жёлтого цвета с синей полосой и надписями "Милиция" и "ГАИ" обнаружен припаркованным на Старомарьинском шоссе. При виде такого раритета вспоминается, редкая сейчас, моделька масштаба 1:43, которая была, наверно, у каждого ребёнка в 80-х годах. Милицейский Рафик с открывающимися дверями и синими проблесковыми маяками на крыше. Сейчас такой настоящий милицейский "Рафик" можно увидеть разве, что на какой либо выставке, на день города или день транспорта. Например, я видел милицейский "Рафик" с синими проблесковыми маяками на празднике, посвящённому Дню Трамвая.