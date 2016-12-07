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Главная  /  Репортажи  /  Раритетный микроавтобус "RAF" "Милиция" обнаружен на Старомарьинском шоссе в Москве

Раритетный микроавтобус "RAF" "Милиция" обнаружен на Старомарьинском шоссе в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
18:17
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Раритетный "Рафик" жёлтого цвета с синей полосой и надписями "Милиция" и "ГАИ" обнаружен припаркованным на Старомарьинском шоссе. При виде такого раритета вспоминается, редкая сейчас, моделька масштаба 1:43, которая была, наверно, у каждого ребёнка в 80-х годах. Милицейский Рафик с открывающимися дверями и синими проблесковыми маяками на крыше. Сейчас такой настоящий милицейский "Рафик" можно увидеть разве, что на какой либо выставке, на день города или день транспорта. Например, я видел милицейский "Рафик" с синими проблесковыми маяками на празднике, посвящённому Дню Трамвая.

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