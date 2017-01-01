На дублёре Алтуфьевского шоссе автомобиль ВАЗ совершил наезд на пешехода

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Вечером 3 августа на северо-востоке столицы произошло ДТП. На дублёре Алтуфьевского шоссе, у дома 56, автомобиль "ВАЗ" совершил наезд на пешехода. Автомобиль двигался по дублёру шоссе в сторону центра. У дома 56 по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой, дорогу стала переходить девушка. Водитель автомобиля поздно заметил пешехода и сбил девушку. В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был госпитализирован прибывшей на место ДТП бригадой Скорой помощи. О силе удара можно судить по повреждениям на автомобиле: разбита правая фара, помят капот и разбито лобовое стекло автомобиля. Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС.