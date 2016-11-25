Скульптура двуликого существа в Молочном переулке

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 23:03

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Оригинальные и в тоже время не совсем понятные существа живут в небольшом сквере на пересечении Молочного и Бутиковского переулков. Две абсолютно одинаковые скульптуры стоят в тени деревьев, имеют два лица на противоположных концах тела.

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8 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190929

По одной из версий это в современном стиле выполнены коровы олицетворяя название переулка (Молочный переулок, раньше здесь располагался молочный рынок), по-другой из версий это Двуликий Янус.