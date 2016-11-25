Скульптура двуликого существа в Молочном переулке
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 23:03
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- 8
Оригинальные и в тоже время не совсем понятные существа живут в небольшом сквере на пересечении Молочного и Бутиковского переулков. Две абсолютно одинаковые скульптуры стоят в тени деревьев, имеют два лица на противоположных концах тела.По одной из версий это в современном стиле выполнены коровы олицетворяя название переулка (Молочный переулок, раньше здесь располагался молочный рынок), по-другой из версий это Двуликий Янус.
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