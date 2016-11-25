50 человек эвакуировано из-за возгорания в Третьяковской галерее

Три человека пострадали в ДТП в Новой Москве

Дерево упало на автомобиль в Ессентуках

Пожар произошёл на строящемся стадионе в Самаре

В Москве началась сильная гроза

Пожар на полях в посёлке Николаевка Республики Крым

Четыре человека пострадали в ДТП на 16 км МКАД

Шлейф грязи с мёртвой рыбой на реке Яуза в Басманном районе Москвы

В Каменске-Уральском ремонтируют дорогу под проливным дождем

Массовый мор рыбы обнаружен на реке Яуза в Москве

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Скульптура двуликого существа в Молочном переулке

Скульптура двуликого существа в Молочном переулке

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
23:03
  • 8
  • 0

Оригинальные и в тоже время не совсем понятные существа живут в небольшом сквере на пересечении Молочного и Бутиковского переулков. Две абсолютно одинаковые скульптуры стоят в тени деревьев, имеют два лица на противоположных концах тела.

По одной из версий это в современном стиле выполнены коровы олицетворяя название переулка (Молочный переулок, раньше здесь располагался молочный рынок), по-другой из версий это Двуликий Янус.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
22:48 | LaimeLaim
Летнее тепло и красивые облака в небе над столицей
26 0
22:31 | LaimeLaim
Работы по благоустройству Гоголевского бульвара
67 0
25.11.2016 19:45 | Иркутянин
Первый в России памятник графу Михаилу Сперанскому торжественно открыли в Иркутске