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Первый в стране сенсорный сад разбивают в «Аптекарском огороде»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:10
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Первый в Москве и единственный в своём роде в России — "Сенсорный сад пяти чувств" для слепоглухих, незрячих и маломобильных людей откроется в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 8 августа в 12.00.

Инфраструктура сада, включая навигацию и пространства для отдыха, будет учитывать потребности слепых и слабовидящих людей и сделает пребывание там комфортным и безопасным. Посетители, в случае необходимости, смогут воспользоваться помощью волонтеров.
Бортики приподнятых грядок с базиликом, шалфеем, розмарином, лавандой, сельдереем, мятой, баданом, душицей, тимьяном, майораном и прочими пищевыми и лекарственными растениями будут устроены таким образом, чтобы поверхность земли и растения были доступны также и для человека в инвалидной коляске.
Сенсорный сад будет постоянно расширяться и пополняться новыми площадками.

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