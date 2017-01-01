Редчайший кактус Селеницереус гондурасский расцвёл в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 00:12

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Вечером 3 августа, в Суккулентной оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" расцвёл редчайший кактус Селеницереус гондурасский. Такие растения не встречаются ни в культуре, ни в коллекциях Цариц ночи. Селеницереус гондурасский родом из семейства Кактусовых с крупными ароматными цветками до 20 см в диаметре и красными съедобными плодами. Родина кактуса — Гватемала, Гондурас и Никарагуа.

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190932

Кроме того, в Викторной оранжерее с самыми большими кувшинками в мире викториями амазонскими происходит цветение дальней родственницы Царицы ночи — тропического кактуса Эпифиллума остролепестного, или Подлунной красавицы. Цветение ночных кактусов — воистину незабываемое зрелище! В этом году первое цветение Царицы ночи произошло в конце мая — в "Аптекарский огород" приехала буквально вся Москва! Посетители вовсю фотографировали уникальное растение и выражали бурный восторг.В "Аптекарском огороде" представлена самая большая коллекция Цариц ночи в России и, вероятно, в мире — 18 видов из 25, известных науке. Название "Селеницереус" для большинства ничего не говорит, но оно очень интересное. Селена — богиня луны в древнегреческой мифологии, "цереус" — это свеча. Эти растения почти никто и никогда не видел. В честь такого уникального события, для посетителей сад был открыт до 23.00.