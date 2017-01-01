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В Севастополе на улице Челнокова произошел пожар

Автор:
Karasevka
Дата публикации:
06:35
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В Севастополе ранним утром на улице Челнокова произошел пожар.

  • 4
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