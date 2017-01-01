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Лесной пожар бушует в окрестностях Салехарда (ВИДЕО)

Автор:
Nick89
Дата публикации:
09:01
  • 17
  • 0

Задымление трассы в окрестностях Салехарда

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

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