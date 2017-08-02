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Жители Зеи: после грейдеровки дорога в Амурской области стала хуже (ВИДЕО)

Автор:
MarinaVasileva
Дата публикации:
09:59
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"Дорогу отремонтировали или доломали?" - задаются вопросом жители города Зея, что в Амурской области.

По словам мобильного репортёра, здесь по проезжей части на улице Гоголя прошёл грейдер. Правда, сделал он это после дождя. "В результате закатали бюджетные деньги в лужи. Размазали грязь по улице, ездить невозможно!" - пишет автор видео.

Мобильный репортёр сообщает, что рытвины после грейдеровки подсохли, и стало ещё хуже, чем до ремонтных работ. При этом, жители отмечают: "Это только часть улицы, есть места и похуже!".

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