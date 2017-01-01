Жители посёлка Новобурейский обеспокоены дорожными работами на улице Пионерской
- Автор:
- nadezda-z
- Дата публикации:
- 12:00
-
- 27
По словам местной жительницы, рабочие с помощью тяжелой техники чистят ливневую канализацию. Однако после ремонтных работ вдоль дороги остаются горы земли - грязи. Которую, по мнению людей, придётся убирать самим жителям улицы.
"Кто будет всю грязь убирать? Жители? Без комментариев! Вот смотрите, что сделали! Красота!"- комментирует происходящее мобильный репортёр.
- 27
Комментарии (1)