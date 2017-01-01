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Главная  /  Репортажи  /  Жители посёлка Новобурейский обеспокоены дорожными работами на улице Пионерской

Жители посёлка Новобурейский обеспокоены дорожными работами на улице Пионерской

Автор:
nadezda-z
Дата публикации:
12:00
  • 27
  • 1

Жители посёлка Новобурейский, что в Амурской области, обеспокоены дорожными работами на улице Пионерской. Об этом сообщает мобильный репортёр, который присылает эти кадры из населённого пункта.

По словам местной жительницы, рабочие с помощью тяжелой техники чистят ливневую канализацию. Однако после ремонтных работ вдоль дороги остаются горы земли - грязи. Которую, по мнению людей, придётся убирать самим жителям улицы.

"Кто будет всю грязь убирать? Жители? Без комментариев! Вот смотрите, что сделали! Красота!"- комментирует происходящее мобильный репортёр.
  • 27
  • 1

Комментарии (1)

  • nadezda-z
    12:35
    Во время съемки этого видео, рабочий накинулся на меня с кулаками. Он кричал, что я не имею права снимать. Отобрал у меня телефон. Поэтому это видео не до конца.
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