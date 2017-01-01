Жители посёлка Новобурейский обеспокоены дорожными работами на улице Пионерской

27

27 1

27

27 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190939

Жители посёлка Новобурейский, что в Амурской области, обеспокоены дорожными работами на улице Пионерской. Об этом сообщает мобильный репортёр, который присылает эти кадры из населённого пункта.По словам местной жительницы, рабочие с помощью тяжелой техники чистят ливневую канализацию. Однако после ремонтных работ вдоль дороги остаются горы земли - грязи. Которую, по мнению людей, придётся убирать самим жителям улицы."Кто будет всю грязь убирать? Жители? Без комментариев! Вот смотрите, что сделали! Красота!"- комментирует происходящее мобильный репортёр.