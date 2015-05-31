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Три человека попали под электричку на платформе Перово: 1 погиб

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:37
  • 192
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Три человека попали под электричку на платформе Перово на востоке Москвы. Мужчины перебегали пути рядом с платформой в неположенном месте. В результате столкновения один из трех пострадавших от полученных травм скончался на месте, двух пострадавших на поезде доставили в депо, где передали врачам медицинского вертолета. Все обстоятельства случившегося выясняются.

  • 192
  • 2

Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    11:48
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 11:46 04.08.17
  • Гринфельд Павел
    11:52
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 11:16 http://www.mskagency.ru/materials/2692329 04.08.17
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