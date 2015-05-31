Три человека попали под электричку на платформе Перово: 1 погиб
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 10:37
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Три человека попали под электричку на платформе Перово на востоке Москвы. Мужчины перебегали пути рядом с платформой в неположенном месте. В результате столкновения один из трех пострадавших от полученных травм скончался на месте, двух пострадавших на поезде доставили в депо, где передали врачам медицинского вертолета. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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