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Массовое ДТП с участием КамАЗа произошло в Тюменской области (ВИДЕО)

Автор:
mana8027
Дата публикации:
11:24
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Массовое ДТП с участием КамАЗа произошло на трассе Р404 в Тюменской области в пятницу днём. Об этом сообщает мобильный репортёр, который стал очевидцем аварии и снял последствия ЧП на видео.

По словам мобильного репортёра, в сторону посёлка Салым, что в ЯНАО, на большой скорости двигались две иномарки - седан "Мерседес" и внедорожник "Вольво". Будучи на АЗС "Газпромнефть", что находится в 60 километрах от Салыма, автор видео заметил, как "Мерседес" притормозил и начал поворачивать налево, на заправку. "За ним, двигаясь на большой скорости, водитель "Вольво" не успел среагировать и повернул руль почему-то тоже налево, а не направо - где трасса была свободной," - рассказывает очевидец.

В результате, как сообщает мобильный репортёр, "Вольво" врезался в бок "Мерседес" и по касательной ударился в лоб "КамАЗу", который двигался в то время по встречной полосе. На место прибыли сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Информация о пострадавших в результате аварии - не уточняется.
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